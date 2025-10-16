CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı CANLI YAYIN İZLE | Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı CANLI YAYIN İZLE | Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. Lig aşamasında 17. sırada yer alan son şampiyon, lige galibiyetle başlamasının ardından son 3 maçta aldığı yenilgilerle savunmadaki sıkıntısını gözler önüne serdi. Alman rakibi ise 2 galibibyet ve 2 mağlubiyetle beşinci haftaya girdi. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 13:37
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı CANLI YAYIN İZLE | Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague

Basketbolda Avrupa Ligi'nin 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, konuk edeceği Alman rakibi Bayern Münih karşısında galibiyet umuduyla parkeye çıkıyor. Bu sezon umduğu başarıyı henüz yakalayamayan temsilcimiz, ilk dört haftada yalnızca Paris Basketball'u 96-77'le geçerek 5. haftaya tek galibiyetle başladı. Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgilerini sizler için derledik.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 4'ücü haftasında maçında Dubai Basketbol'u konuk ettiği maçtan 69-93 mağlup ayrıldı. Maçın ilk periyodunu Zagars'ın serbest atışlarının ardından Baldwin'in smacıyla 5 sayı geride tamamladı. 2'nci periyotta rakip takım farkı artırarak soyunma odasına 31-46 önde gitti. 3'üncü periyodu da 48-71 geride kapatan temsilcimiz maçtan 69-93 mağlup ayrıldı.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi...
Fenerbahçe'de yıldız oyuncuda yolun sonu! İtalyanlar ayrılığın nedenini duyurdu...
MSB'den Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik!
Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu!
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
