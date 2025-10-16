Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı CANLI YAYIN İZLE | Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Basketbolda Avrupa Ligi'nin 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, konuk edeceği Alman rakibi Bayern Münih karşısında galibiyet umuduyla parkeye çıkıyor. Bu sezon umduğu başarıyı henüz yakalayamayan temsilcimiz, ilk dört haftada yalnızca Paris Basketball'u 96-77'le geçerek 5. haftaya tek galibiyetle başladı. Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgilerini sizler için derledik.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 4'ücü haftasında maçında Dubai Basketbol'u konuk ettiği maçtan 69-93 mağlup ayrıldı. Maçın ilk periyodunu Zagars'ın serbest atışlarının ardından Baldwin'in smacıyla 5 sayı geride tamamladı. 2'nci periyotta rakip takım farkı artırarak soyunma odasına 31-46 önde gitti. 3'üncü periyodu da 48-71 geride kapatan temsilcimiz maçtan 69-93 mağlup ayrıldı.