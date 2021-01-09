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siftahı yaptı!

ekiplerinden forması giyen , bu sezonki ilk golünü kaydetti. Milli futbolcu, 'üncü Tur maçında 'a karşı takımını öne geçiren golü kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:28 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:32
Cenk Tosun siftahı yaptı!

'üncü Tur'da takımı , ekibi 'ı 2-1 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi. Ev sahibinde mücadale eden mili futbolcu , 9'uncu dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Everton, Cenk Tosun'un 9'uncu dakikada bulduğu golle 1-0 üstün kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk Rotherham United, 56'ncı dakikada ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde Everton, 90+3'te ile bir kez daha öne geçti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Everton kupada 4'üncü tura yükseldi. Bu arada, maçta bu sezonki ilk golünü kaydeden Cenk Tosun'un 86'ncı dakikada attığı gol ise incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

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