Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

Fenerbahçe'nin son dönemdeki vazgeçilmezi Ozan Tufan, sezona kötü başlamasına rağmen takıma küsmedi, gayret etti ve yönetimin arkasında durmasıyla bugünlere geldi.

Sarı-lacivertli oyuncu özverisi, mücadelesi ve takımı sahiplenmesiyle herkesin takdirini kazandı. Özellikle sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesi, idari koordinatör olan Selçuk Şahin'in de takıma katılması Ozan'ı rahatlattı.

Sezonun ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında son 15 dakika oyuna giren ve karşılaşma sonrası galibiyete karşın üzgün bir tavırda olan 24 yaşındaki orta saha, buna karşın pes etmedi. İkinci haftadaki Hatayspor maçında ilk 11'e girip, ilk 45 dakikada hemen çıkarak şaşırtan genç oyuncu esas patlamayı 3. haftadaki Galatasaray derbisinde yaptı.

Nişanlandığı dönemde Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan büyük destek gören, hatta nişanlısını bizzat Başkan Ali Koç'un istemesiyle güzel bir hatıra yaşayan Ozan Tufan, Galatasaray maçındaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Bir daha hiç formayı bırakmayarak ilk 11'e adını yazdıran deneyimli orta saha, A Milli Takım'da da Şenol Güneş'in değişmezi oldu. Almanya maçında attığı şık gol de alkış aldı. Sarı-lacivertli takımda da oynadıkça form tutan, mücadelesiyle öne çıkan ve liderlik yaparak kaptanlığını gösteren Ozan Tufan, yardımcı antrenör Volkan Demirel'den de her maçta destek buluyor.

ŞAMPİYONLUK VE TRANSFER Beraber aynı takımda oynarken de ağabey gibi gördüğü Demirel'e yakın duran ve takımda Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan gibi isimler iyi iletişimi olan Ozan Tufan'ın, "Bu kulübün sembol isimlerinden olmak istiyorum, Fenerbahçeli olarak anılmak istiyorum. Hem şampiyonluk kazanmak hem de transfer olacaksam da Avrupa'da iyi bir kulübe gidip, Fenerbahçe'ye para kazandırmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Hatta geçen sezon sözleşme yenilediği dönemden bile daha iyi ve daha istekli olduğu kaydedilen Tufan'ın Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk görmeden ayrılmak istemediğini herkese ilettiği ifade edildi.

2015-16 sezonunda dünyaca ünlü yıldızları transfer eden Kanarya'da o dönemin flaş imzalarından Ozan Tufan, tek kalıcı isim oldu. 19 yaşında iken Bursaspor'dan 7 milyon euro bonservisle gelen milli oyuncu, takımdaki 5. yılını bitiriyor.

O dönem Van Persie, Nani, Diego, Markovic, Kjaer, Volkan Şen, Şener gibi ünlü oyuncular transfer edilmişti ancak sadece Ozan Tufan kaldı. Bir tek 2017-18 sezonunda kadro dışı kalıp yarım dönem Alanyaspor'a kiralanan Ozan, geçen sezon 4 yıllık yeni bir sözleşmeye de imza attı.