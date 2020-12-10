Haberler Futbol Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

Son dakika haberi: yeni adresini açıkladı!

'de gösterdiği performans ile yeniden A Milli Futbol Takımı'mızın değişmeyen isimlerinin arasına giren 'ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün kaptanı Ozan geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte milli futbolcunun dikkat çeken sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 15:48
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

'nin son dönemdeki vazgeçilmezi , sezona kötü başlamasına rağmen takıma küsmedi, gayret etti ve yönetimin arkasında durmasıyla bugünlere geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

Sarı-lacivertli oyuncu özverisi, mücadelesi ve takımı sahiplenmesiyle herkesin takdirini kazandı. Özellikle sportif direktörlüğe 'nun gelmesi, idari koordinatör olan 'in de takıma katılması Ozan'ı rahatlattı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

Sezonun ilk haftasındaki maçında son 15 dakika oyuna giren ve karşılaşma sonrası galibiyete karşın üzgün bir tavırda olan 24 yaşındaki orta saha, buna karşın pes etmedi. İkinci haftadaki Hatayspor maçında ilk 11'e girip, ilk 45 dakikada hemen çıkarak şaşırtan genç oyuncu esas patlamayı 3. haftadaki derbisinde yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

Nişanlandığı dönemde Başkan ve 'ndan büyük destek gören, hatta nişanlısını bizzat Başkan Ali Koç'un istemesiyle güzel bir hatıra yaşayan , maçındaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

Bir daha hiç formayı bırakmayarak ilk 11'e adını yazdıran deneyimli orta saha, A 'da da 'in değişmezi oldu. Almanya maçında attığı şık gol de alkış aldı. Sarı-lacivertli takımda da oynadıkça form tutan, mücadelesiyle öne çıkan ve liderlik yaparak kaptanlığını gösteren , yardımcı antrenör 'den de her maçta destek buluyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

ŞAMPİYONLUK VE TRANSFER

Beraber aynı takımda oynarken de ağabey gibi gördüğü Demirel'e yakın duran ve takımda , ve Mert Hakan gibi isimler iyi iletişimi olan 'ın, "Bu kulübün sembol isimlerinden olmak istiyorum, Fenerbahçeli olarak anılmak istiyorum. Hem şampiyonluk kazanmak hem de olacaksam da Avrupa'da iyi bir kulübe gidip, 'ye para kazandırmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

Hatta geçen sezon sözleşme yenilediği dönemden bile daha iyi ve daha istekli olduğu kaydedilen Tufan'ın formasıyla şampiyonluk görmeden ayrılmak istemediğini herkese ilettiği ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

2015-16 sezonunda dünyaca ünlü yıldızları eden Kanarya'da o dönemin flaş imzalarından , tek kalıcı isim oldu. 19 yaşında iken Bursaspor'dan 7 milyon euro bonservisle gelen milli oyuncu, takımdaki 5. yılını bitiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

O dönem , Nani, Diego, Markovic, Kjaer, , Şener gibi ünlü oyuncular edilmişti ancak sadece kaldı. Bir tek 2017-18 sezonunda kadro dışı kalıp yarım dönem Alanyaspor'a kiralanan Ozan, geçen sezon 4 yıllık yeni bir sözleşmeye de imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan yeni adresini açıkladı!

Ozan bu süreçte Pereira, Advocaat, , , ve Erol Bulut ile çalıştı. Milli isim, bu sezon 'de ligde 11, kupada da 1 müsabakada boy gösterdi, son 5 karşılaşmada ise ciddi bir skor katkısı sağladı. Yıldız oyuncu son 5 maçta 4 gol attı, 1 asist yaptı. (Milliyet)

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