Haberler Futbol Aktüel haberler (02.12.20)

haberler (02.12.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:39 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (02.12.20)

Sultanlar Sultanlar Ligi'nde deplasmanda İlbank'ı 25-21, 25-15 ve 25- 13'lük setlerle 3-0 yendi. , PTT'yi 3-1, Vakıfbank, Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Diğer maçlar: Kuzeyboru- : 2-3, Beşiktaş-Çan Gençlik Kale: 0-3, Eczacıbaşı- Nilüfer: 2-3.

AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme karşılaşmasında Altekma Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor 3-1 yenildi. 151 dakika süren mücadelenin setleri; 21-25, 25-23, 21-25, 22-25 bitti.
Bir dönem G.Saray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam 'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 63 yaşındaki Prandelli, geçen ay Serie A ekiplerinden 'da göreve başlamıştı.
Avrupa Şampiyonu eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kovid-19'a bağlı olarak yoğun bakımda tedavi gören Kabanlı, 1967'de 'da 63 kilo serbestte altın kazanmıştı.
REAL Madrid'de 'ın tahtı sallanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez S. Donetsk'e yenilen Fransız hocanın ayrılması durumunda Mauricio Pochettino'nun yerine geleceği konuşuluyor.

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