Aktüel haberler (02.12.20)

Sultanlar Sultanlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda İlbank'ı 25-21, 25-15 ve 25- 13'lük setlerle 3-0 yendi. Fenerbahçe, PTT'yi 3-1, Vakıfbank, Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Diğer maçlar: Kuzeyboru- THY: 2-3, Beşiktaş-Çan Gençlik Kale: 0-3, Eczacıbaşı- Nilüfer: 2-3.

AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme karşılaşmasında Altekma Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor 3-1 yenildi. 151 dakika süren mücadelenin setleri; 21-25, 25-23, 21-25, 22-25 bitti.

Bir dönem G.Saray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Cesare Prandelli'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 63 yaşındaki Prandelli, geçen ay Serie A ekiplerinden Fiorentina'da göreve başlamıştı.

Avrupa Şampiyonu eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kovid-19'a bağlı olarak yoğun bakımda tedavi gören Kabanlı, 1967'de İstanbul'da 63 kilo serbestte altın kazanmıştı.

REAL Madrid'de Zinedine Zidane'ın tahtı sallanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez S. Donetsk'e yenilen Fransız hocanın ayrılması durumunda Mauricio Pochettino'nun yerine geleceği konuşuluyor.