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Robin 'den Maradona anısı! "Sol bacağıma öpücük kondurdu"

Bir dönem ülkemiz takımlarından forması giyen Robin , 60 yaşında hayata gözlerini yuman dünya futbolunun simge ismi ile olan anısını anlattı. 2012 yılında Dubai'de tesadüf eseri karşılaştıklarını belirten Persie, "Maradona, ikimizin de çok özel sol bacağı var diyerek sol bacağıma bir öpücük kondurdu." dedi. (fotomac.com.tr/)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 12:01 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 12:05
Robin Van Persie'den Maradona anısı! "Sol bacağıma öpücük kondurdu"

Dünya futbolunu yetiştirdiği önemli yetenekler arasında bulunan ve bir dönem ülkemizde forması da giyen Robin , Maradona anısını anlattı. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak gösterilen Arjantinli efsanenin ölümünün şokunu yaşayan Persie aktif kariyeri boyunca Maradona ile iki kez karşı karşıya geldi.

O dönem genç bir oyuncu olarak Maradona'dan çok etkilendiğini belirten Robin van Persie, "Bir futbolcu ve insan olarak benzersizdi. Oyunu ve kişiliğiyle her yönden aşırıydı." ifadelerini kullandı.

Maradona'nın hayatında zaman zaman hatalar da yaptığını söyleyen Hollandalı isim, "Herkes bir dönem hatalar yapar, bunları gündeme getiren insanlar hayatlarında hiç mi hata yapmadı?" dedi.

"SOL BACAĞIMI ÖPTÜ"
Voetbalzone'un haberine göre, Van Persie ile Maradona arasındaki ilk buluşma 2012 yılında Hollandalı'nın ailesiyle tatil yaptığı Dubai'de gerçekleşti. Van Persie, Dubai'de tatilini yaparken Maradona ise Al Wahda takımını çalıştırıyordu.

Maradona ile Dubai'de yaşadığı bir anıyı paylaşan van Persie, "Maradona ile Dubai'de tesadüf eseri karşılaşmıştık. Tercümanı aracılığıyla harika bir sohbet başladı. Sonra konu sol bacağıma geldi. Maradona, ikimizinde özel bir sol bacağı olduğunu söyledi ve sol bacağıma bir öpücük kondurdu." dedi.

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