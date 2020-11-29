Haberler Futbol Yılmaz Vural'ın ailesinden bir açıklama daha! Corona virüsü... | Son dakika haberleri

'ın ailesinden bir açıklama daha! ... | haberleri

Türk futbolunun sevilen isimlerinden , tarihinde nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 67 yaşındaki hocanın son durumuyla ilgili bir açıklama daha yapan Vural ailesi tedavinin devam ettiğini aktarırken, tecrübeli teknik direktörün ikinci kez corona'ya yakalandığı iddialarını yalanladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 16:08 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 16:27
Yılmaz Vural'ın ailesinden bir açıklama daha! Corona virüsü... | Son dakika haberleri

Teknik direktör camiasının duayen isimlerinden , nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Deneyimli hocanın durumu hakkında sık sık bilgilendirme yapan ailesinden, Vural'ın sağlığı ile ilgili bir duyuru daha geldi.

Vural Ailesi'nden gelen ilk açıklama, "Babamız COVID-19 tanısı aldığı tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır." olmuştu. İlerleyen günlerde tedavinin iyi gittiği belirten Vural Ailesi bir açıklama daha yapmış ve "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor." şeklindeydi.

Vural Ailesi'nden yapılan son açıklama ise şu şekilde:

"Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor."

BİZE ULAŞIN