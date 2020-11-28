Haberler Futbol Son dakika: Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında ailesinden açıklama geldi

Son dakika: 'ın son durumu hakkında ailesinden açıklama geldi

İkinci kez yakalandığı corona virüsü nedeniyle hastanede yoğun bakıma alınan ünlü 'ın sağlık durumu hakkında ailesinden bir açıklama daha geldi. Vural ailesinden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın kan değerlerinin daha iyi durumda olduğu ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 16:15 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 16:24
Son dakika: Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında ailesinden açıklama geldi

Corona virüsüne ikinci kez yakalanan ve durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma alınan Türk futbolunun efsane teknik direktörü hakkında ailesinden bir açıklama daha geldi.

Yılmaz Vural'ın hesabından oğlu Emre Vural tarafından yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın kan değerlerinin daha iyi durumda olduğu belirtildi.

İşte o açıklama:

"Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz. -Vural Ailesi"

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