Haberler Futbol Son dakika: Yılmaz Vural'ın ailesinden sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Son dakika: 'ın ailesinden sağlık durumuyla ilgili açıklama!

İkinci kez corona virüsüne yakalanan Türk futbolunun sevilen ismi hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcının ailesinden son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 17:32 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 18:31
Son dakika: Yılmaz Vural'ın ailesinden sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Türk futbolunda önemli bir yeri olan , ikinci kez corona virüsüne yakalandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan 67 yaşındaki çalıştırıcı yoğun bakıma alındı. Vural'ın son durumu hakkında ailesinden bir açıklama geldi.

Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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