Son dakika: Yılmaz Vural corona virüsü nedeniyle yoğun bakıma alındı!

Türk futbolunun sevilen simalarından olan Yılmaz Vural'ın corona virüsü rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Son olarak Akhisarspor'un başındayken Covid-19'a yakalanan ve atlatan deneyimli çalıştırıcının yeniden hastalığa yakalandığı ve yoğun bakıma alındı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Türk futbolunun önemli isimlerinden olan deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, yeniden corona virüsüne yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, corona virüsü tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.

YILMAZ VURAL KİMDİR?

1953'te Sakarya'da doğan Yılmaz Vural, ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da bitirdi. 1975'te girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979'da ''iyi" not ortalaması ile bitiren Vural, aynı yıl katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" bölümünde 2010'da bitiren Yılmaz Vural, evli ve 3 çocuk babasıdır.

1970-1974 yıllarında amatör futbolcu olarak futbol hayatına başlayan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 3. Lig kulüplerinden Hacettepe ve Tekirdağspor'da forma giyen Yılmaz Vural, 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerini noktalayarak, antrenörlük hayatına başladı.

BİRÇOK TAKIMDA GÖREV ALDI

Yılmaz Vural, Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Eskişehirspor ve en son da Akhisarspor takımlarını çalıştırdı.