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'da yılın futbolcuları aday listesi belli oldu

, 2019-2020 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcuları Ödülü" için aday listeyi belirledi. Dört mevkide 3'er ismin aday gösterildiği listede uzun bir süre sonra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yer almaması dikkat çekti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 18:47 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 18:54
UEFA'da yılın futbolcuları aday listesi belli oldu

'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından dört mevki için 3'er futbolcu aday gösterildi.

Kazanan futbolcular ödüllerini 1 Ekim'de yapılacak 2020-2021 sezonu gruplarının kura çekimi töreninde alacak.

Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Keylor Navas ( Saint-Germain), (), (Atletico Madrid)

Savunma: David Alaba (Bayern Münih), Alphonso Davies (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih)

Orta saha: Kevin De Bruyne (), (Bayern Münih), (Bayern Münih)

Forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), (Paris Saint-Germain)

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