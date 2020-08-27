MHK yeni sezonda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı
TFF Merkez Hakem Kurulu, 2020-2021 sezonunda görev yapacak hakemlerin listesini yayınladı. Resmi siteden paylaşılan listede 47 hakeme yer verildi. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2020-2021 sezonunda görev yapacak üst klasman hakem listesini açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan 47 kişilik listede şu isimler yer alıyor:
1- CANER AK (ADANA)
2- ZORBAY KÜÇÜK (ADANA)
3- ALİ PALABIYIK (ANKARA)
4- BURAK PAKKAN (ANKARA)
5- ERKAN ÖZDAMAR (ANKARA)
6- KADİR SAĞLAM (ANKARA)
7- SERKAN TOKAT (ANKARA)
8- YAŞAR KEMAL UĞURLU (ANKARA)
9 -BURAK ŞEKER (ANTALYA)
10- MURAT ERDOĞAN (ANTALYA)
11- MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU (ANTALYA)
12- SARPER BARIŞ SAKA (ANTALYA)
13- BAHATTİN ŞİMŞEK (AYDIN)
14- ARDA KARDEŞLER (BURSA)
15- CİHAN AYDIN (BURSA)
16- ALİ ŞANSALAN (ÇANAKKALE)
17- ÜMİT ÖZTÜRK (DENİZLİ)
18- ÖZGÜR YANKAYA (EDİRNE)
19- SUAT ARSLANBOĞA (ESKİŞEHİR)
20- TURGUT DOMAN (ESKİŞEHİR)
21- ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY (İSTANBUL)
22- CÜNEYT ÇAKIR (İSTANBUL)
23- ÇAĞDAŞ ALTAY (İSTANBUL)
24- EMRE MALOK (İSTANBUL)
25- FIRAT AYDINUS (İSTANBUL)
26- HÜSEYİN GÖÇEK (İSTANBUL)
27- MERT GÜZENGE (İSTANBUL)
28- METE KALKAVAN (İSTANBUL)
29- MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ (İSTANBUL)
30- ONUR ÖZÜTOPRAK (İSTANBUL)
31- TUGAY KAAN NUMANOĞLU (İSTANBUL)
32- VOLKAN BAYARSLAN (İSTANBUL)
33- ALPER ULUSOY (İZMİR)
34- DİRENÇ TONUSLUOĞLU (İZMİR)
35- EMRE KARGIN (İZMİR)
36- HAKAN CEYLAN (İZMİR)
37- HALİL UMUT MELER (İZMİR)
38- HALİS ÖZKAHYA (İZMİR)
39- KUTLUHAN BİLGİÇ (İZMİR)
40- YİĞİT ARSLAN (İZMİR)
41- ABDULKADİR BİTİGEN (KAYSERİ)
42- ALPER ÇETİN (KOCAELİ)
43- KORAY GENÇERLER (MANİSA)
44- ATİLLA KARAOĞLAN (SAKARYA)
45- BÜLENT BİRİNCİOĞLU (TRABZON)
46- RAMAZAN KELEŞ (TRABZON)
47- YASİN KOL (TRABZON)
- 27.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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