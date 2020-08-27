MHK yeni sezonda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Yeni sezonda görev yapacak hakemler açıklandı

MHK yeni sezonda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı

MHK yeni sezonda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı

, 2020-2021 sezonunda görev yapacak hakemlerin listesini yayınladı. Resmi siteden paylaşılan listede 47 hakeme yer verildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu , 2020-2021 sezonunda görev yapacak üst klasman hakem listesini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan 47 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

1- CANER AK ()
2- ZORBAY KÜÇÜK (ADANA)
3- ALİ PALABIYIK ()
4- BURAK PAKKAN (ANKARA)
5- ERKAN ÖZDAMAR (ANKARA)
6- KADİR SAĞLAM (ANKARA)
7- SERKAN TOKAT (ANKARA)
8- YAŞAR KEMAL UĞURLU (ANKARA)
9 -BURAK ŞEKER ()
10- MURAT ERDOĞAN (ANTALYA)
11- MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU (ANTALYA)
12- SARPER BARIŞ SAKA (ANTALYA)
13- BAHATTİN ŞİMŞEK ()
14- ARDA KARDEŞLER ()
15- CİHAN AYDIN (BURSA)
16- ALİ ŞANSALAN ()
17- ÜMİT ÖZTÜRK (DENİZLİ)
18- ÖZGÜR YANKAYA ()
19- SUAT ARSLANBOĞA ()
20- TURGUT DOMAN (ESKİŞEHİR)
21- ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY ()
22- CÜNEYT ÇAKIR (İSTANBUL)
23- ÇAĞDAŞ ALTAY (İSTANBUL)
24- EMRE MALOK (İSTANBUL)
25- FIRAT AYDINUS (İSTANBUL)
26- HÜSEYİN GÖÇEK (İSTANBUL)
27- MERT GÜZENGE (İSTANBUL)
28- METE KALKAVAN (İSTANBUL)
29- MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ (İSTANBUL)
30- ONUR ÖZÜTOPRAK (İSTANBUL)
31- TUGAY KAAN NUMANOĞLU (İSTANBUL)
32- VOLKAN BAYARSLAN (İSTANBUL)
33- ALPER ULUSOY ()
34- DİRENÇ TONUSLUOĞLU (İZMİR)
35- EMRE KARGIN (İZMİR)
36- HAKAN CEYLAN (İZMİR)
37- HALİL UMUT MELER (İZMİR)
38- HALİS ÖZKAHYA (İZMİR)
39- KUTLUHAN BİLGİÇ (İZMİR)
40- YİĞİT ARSLAN (İZMİR)
41- ABDULKADİR BİTİGEN ()
42- ALPER ÇETİN (KOCAELİ)
43- KORAY GENÇERLER ()
44- ATİLLA KARAOĞLAN (SAKARYA)
45- BÜLENT BİRİNCİOĞLU ()
46- RAMAZAN KELEŞ (TRABZON)
47- YASİN KOL (TRABZON)

  1. 27.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHK yeni sezonda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA