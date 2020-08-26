TFF'den flaş karar! Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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'den flaş karar! ve Talimatı'nda değişiklik

TFF'den flaş karar! Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

(), ve Talimatı'nda değişikliğe gitti. Resmi siteden yapılan açıklamada, Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili karar verme süresinin 30 Eylül'e uzatıldığı ifade edildi.

(), ve Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 25.08.2020 tarihinde yaptığı toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal 'na eklenen Geçici Madde 10 ile 2020-2021 futbol sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresi 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Federasyon, 13 Mayıs'ta da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitmişti.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 17:56
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