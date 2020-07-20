Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Salinas hayatını kaybetti! Corona virüsü...
Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas, 58 yaşında yaşamını yitirdi. Başkan Salinas'ın ölüm nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, Fransız basını corona virüsü nedeniyle olduğunu duyurdu.
Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas, 58 yaşında hayata veda etti. Federasyondan yapılan açıklamada, Salinas'ın ölüm nedenine değinilmezken, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Ülke basınında yer alan haberlerde, Cesar Salinas ve Bolivya 1. Futbol Ligi ekiplerinden The Strongest'ın başkanlığını üstlenen eşi Ines'e bir hafta önce yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisi konduğu, nefes alma sorunu nedeniyle bir haftadır hastanede entübe olarak tedavi gören Cesar Salinas'ın verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği iddia edildi.
Eşi Ines'in ise hastalığı yenerek hastaneden taburcu olduğu ifade edildi.
July 19, 2020
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