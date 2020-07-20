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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Ballon d'Or corona virüsü nedeniyle sahibini bulamayacak!

Ballon d'Or corona virüsü nedeniyle sahibini bulamayacak!

dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or () bu sene sahipsiz kalacak! dergisi, corona virüsünün haksız rekabete neden olduğunu ve bu yüzden ödülün verilmeyeceğini açıkladı.

dünyasının 'oscar'ı olarak kabul edilen ve her yıl 'da düzenlenen törenle sahibini bulan Ballon d'Or ödülü, corona virüsü nedeniyle bu sene verilmeyecek.

, yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün corona virüsü nedeniyle bu sene sahibini bulamayacağını açıkladı.

Ünlü derginin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, corona virüsünün haksız rekabete neden olduğunu ve bu yüzden bu yıl verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu sene sadece yılın en iyi 11'inin belirleneceği ifade edildi.

Dünya futbolunun en prestijli ödülünü geçen yıl kazanmıştı.

ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR:
Lionel Messi: 6
: 5
: 3
: 3
: 3

  1. 20.07.2020
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