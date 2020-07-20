Ballon d'Or corona virüsü nedeniyle sahibini bulamayacak!
Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or (Altın Top) bu sene sahipsiz kalacak! France Football dergisi, corona virüsünün haksız rekabete neden olduğunu ve bu yüzden ödülün verilmeyeceğini açıkladı.
Futbol dünyasının 'oscar'ı olarak kabul edilen ve her yıl Fransa'da düzenlenen törenle sahibini bulan Ballon d'Or ödülü, corona virüsü nedeniyle bu sene verilmeyecek.
France Football, yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün corona virüsü nedeniyle bu sene sahibini bulamayacağını açıkladı.
Ünlü derginin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, corona virüsünün haksız rekabete neden olduğunu ve bu yüzden bu yıl verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu sene sadece yılın en iyi 11'inin belirleneceği ifade edildi.
Dünya futbolunun en prestijli ödülünü geçen yıl Lionel Messi kazanmıştı.
ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR:
Lionel Messi: 6
Cristiano Ronaldo: 5
Michel Platini: 3
Johan Cruyff: 3
Marco Van Basten: 3
- 20.07.2020
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