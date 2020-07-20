Messi 7. kez gol kralı olarak rekor kırdı! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İspanya La Liga Messi'nin 7. harikası! Bir rekoru daha tarihe gömdü

Messi 7. kez gol kralı olarak rekor kırdı!

Messi 7. kez gol kralı olarak rekor kırdı!

'nın süperstarı rekora doymuyor! Bu sezon ligde 25 kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, üst üste 4., toplamda 7. kez İspanya 'da gol kralı oldu. Messi bu alanda 'yı (6 kez gol kralı) geride bırakarak tarihe geçti.

'nın yıldız ismi , bu sezon takımını şampiyon yapamasa da bir rekoru daha tarihe gömdü. Ligde attığı 25 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Arjantinli süperstar, 'da üst üste 4., toplamda 7. kez gol kralı oldu.

Messi, La Liga'da 6 kez gol kralı olan 'yı geçerek bu alanda rekor kırdı.

"ŞAMPİYONLUĞU GOL KRALLIĞINA TERCİH EDERDİM"
Sezonun son maçında 2 gol atan Messi, gol krallığının kendisi için önemli olmadığını belirtip, 'e kaptırılan şampiyonluğa üzüldüğünü söyledi.

33 yaşındaki futbolcu, "Bireysel ödüller benim için çok da önemli değil. Gol kralı olmaktansa, şampiyonluğu kazanmayı tercih ederdim." dedi.

  1. 20.07.2020
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