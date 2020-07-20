Messi 7. kez gol kralı olarak rekor kırdı!
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi rekora doymuyor! Bu sezon ligde 25 kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, üst üste 4., toplamda 7. kez İspanya La Liga'da gol kralı oldu. Messi bu alanda Telmo Zarra'yı (6 kez gol kralı) geride bırakarak tarihe geçti.
Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi, bu sezon takımını şampiyon yapamasa da bir rekoru daha tarihe gömdü. Ligde attığı 25 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Arjantinli süperstar, La Liga'da üst üste 4., toplamda 7. kez gol kralı oldu.
Messi, La Liga'da 6 kez gol kralı olan Telmo Zarra'yı geçerek bu alanda rekor kırdı.
"ŞAMPİYONLUĞU GOL KRALLIĞINA TERCİH EDERDİM"
Sezonun son maçında 2 gol atan Messi, gol krallığının kendisi için önemli olmadığını belirtip, Real Madrid'e kaptırılan şampiyonluğa üzüldüğünü söyledi.
33 yaşındaki futbolcu, "Bireysel ödüller benim için çok da önemli değil. Gol kralı olmaktansa, şampiyonluğu kazanmayı tercih ederdim." dedi.
- 20.07.2020
- Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer düellosu! Süper Lig'in yıldızı...
- Fenerbahçe'de moraller bozuk! İşte idmandan kareler
- Galatasaray'ın gözdesi konuştu! "Transfer olmak istiyorum"
- Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi
- Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Messi 7. kez gol kralı olarak rekor kırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.