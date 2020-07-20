Messi 7. kez gol kralı olarak rekor kırdı!

Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi, bu sezon takımını şampiyon yapamasa da bir rekoru daha tarihe gömdü. Ligde attığı 25 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Arjantinli süperstar, La Liga'da üst üste 4., toplamda 7. kez gol kralı oldu.

Messi, La Liga'da 6 kez gol kralı olan Telmo Zarra'yı geçerek bu alanda rekor kırdı.

"ŞAMPİYONLUĞU GOL KRALLIĞINA TERCİH EDERDİM"

Sezonun son maçında 2 gol atan Messi, gol krallığının kendisi için önemli olmadığını belirtip, Real Madrid'e kaptırılan şampiyonluğa üzüldüğünü söyledi.

33 yaşındaki futbolcu, "Bireysel ödüller benim için çok da önemli değil. Gol kralı olmaktansa, şampiyonluğu kazanmayı tercih ederdim." dedi.