Josep Maria Bartomeu "Messi'nin jübilesi..."
İspanyol devi Barcelona'da Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu Arjantinli süper yıldız Lionel Messi için açıklamalarda bulundu. İspanyol basınında zaman zaman takımdan ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakacağına inandığını söyledi. İşte detaylar...
Katalonya radyosu RAC1'e konuşan Bartomeu, "Messi'nin jübilesini Barcelona'da görüyorum. 2021'e kadar sözleşmesi var. Normal durumlarda, futbolcularla yaptığımız görüşmeleri açıklamıyoruz ama Messi'nin sözleşmesini yenileme zorunluğumuz olduğu açık. Messi, dünyanın en iyi futbolcusu." dedi.
Bartomeu ayrıca, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala, Barcelona'nın şampiyonluk yarışında lider Real Madrid'in 4 puan arkasında kalmasına rağmen teknik direktör Quique Setien ile devam edeceklerini ifade etti.
Barcelona Kulüp Başkanı, "Valverde'nin (eski teknik direktör) değiştirilmesinden pişman değilim. Takımın itici bir güce ihtiyacı vardı. Setien bizim DNA'mızı, modelimizi tanıyor. Yeni bir hava ve fikir getirdi. Teknik direktörlerin geleceğinin sonuçlara bağlı olduğunu elbette biliyorum ama takımın evriminden memnunum." görüşünü savundu.
Setien'in ardından Barcelona'da teknik direktörlüğe getirileceği iddia edilen, Katalan takımının efsanevi eski futbolcusu Xavi Hernandez ile ilgili sorulara da cevap veren Bartomeu, "2021'de ben başkan olmayacağım ve Setien bizim teknik direktörümüz. Xavi bir gün Barça'ya gelecek. O gelmek istiyor ve eminim çok iyi işler yapacak." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Paris Saint Germain'de forma giyen Neymar'ın Barcelona'ya geri dönebileceği iddialarına Bartomeu, "Böyle bir operasyonun olasılığı oldukça az çünkü Avrupa'daki kulüplerin hepsi ekonomik olarak çok zor durumda." diye cevap verdi.
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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