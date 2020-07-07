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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Barcelona Messi için flaş jübile açıklaması! "Normal durumlarda..."

"Messi'nin jübilesi..."

Josep Maria Bartomeu "Messi'nin jübilesi..."

İspanyol devi 'da Kulüp Başkanı Arjantinli süper yıldız için açıklamalarda bulundu. İspanyol basınında zaman zaman takımdan ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakacağına inandığını söyledi. İşte detaylar...

Katalonya radyosu RAC1'e konuşan Bartomeu, "Messi'nin jübilesini 'da görüyorum. 2021'e kadar sözleşmesi var. Normal durumlarda, futbolcularla yaptığımız görüşmeleri açıklamıyoruz ama Messi'nin sözleşmesini yenileme zorunluğumuz olduğu açık. Messi, dünyanın en iyi futbolcusu." dedi.

Bartomeu ayrıca, 'nın bitimine 4 hafta kala, Barcelona'nın şampiyonluk yarışında lider 'in 4 puan arkasında kalmasına rağmen Quique Setien ile devam edeceklerini ifade etti.

Barcelona Kulüp Başkanı, "Valverde'nin (eski teknik direktör) değiştirilmesinden pişman değilim. Takımın itici bir güce ihtiyacı vardı. Setien bizim DNA'mızı, modelimizi tanıyor. Yeni bir hava ve fikir getirdi. Teknik direktörlerin geleceğinin sonuçlara bağlı olduğunu elbette biliyorum ama takımın evriminden memnunum." görüşünü savundu.

Setien'in ardından Barcelona'da teknik direktörlüğe getirileceği iddia edilen, Katalan takımının efsanevi eski futbolcusu ile ilgili sorulara da cevap veren Bartomeu, "2021'de ben başkan olmayacağım ve Setien bizim teknik direktörümüz. Xavi bir gün Barça'ya gelecek. O gelmek istiyor ve eminim çok iyi işler yapacak." açıklamasında bulundu.

Öte yandan 'de forma giyen 'ın Barcelona'ya geri dönebileceği iddialarına Bartomeu, "Böyle bir operasyonun olasılığı oldukça az çünkü Avrupa'daki kulüplerin hepsi ekonomik olarak çok zor durumda." diye cevap verdi.

  1. 07.07.2020
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