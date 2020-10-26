Haberler İspanya La Liga Samuel Umtiti vegan olduğunu açıkladı!

vegan olduğunu açıkladı!

'nın Fransız futbolcusu 'den 'veganlık' açıklaması geldi. 26 yaşındaki oyuncu "Vegan oldum. Bu süreçte 3 kilo verdim ve buna ihtiyacım vardı" dedi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:24 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:38
Samuel Umtiti vegan olduğunu açıkladı!

Fransa 'nda da görev yapan ve 2016'dan bu yana Barça forması giyen yaptığı açıklamada "Artık bir veganım. Et ya da balık yemiyorum. Her yediğime dikkat ediyorum. Bitkisel proteinler beni iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Vegan olduktan sonra kilo kaybettiğini de belirten yıldız isim sözlerine şöyle devam etti:

"Makarnayı da hayatımdan çıkardım. Bu süreçte 3 kilo verdim ve buna ihtiyacım vardı. Fiziksel olarak kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."

Son zamanlarda veganlık spor dünyasında yayılmaya başladı. Roma'lı savunmacı Chris Smalling, Mercedes'in F1 pilotu , Sırp tenisçi Novak Djokovic, NBA oyuncuları , DeAndre Jordan, Javale McGee ve ABD'li kadın futbolcu da veganlığı seçen ünlü sporculardan...

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