Samuel Umtiti vegan olduğunu açıkladı!

Fransa Milli Takımı'nda da görev yapan ve 2016'dan bu yana Barça forması giyen Samuel Umtiti yaptığı açıklamada "Artık bir veganım. Et ya da balık yemiyorum. Her yediğime dikkat ediyorum. Bitkisel proteinler beni iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Vegan olduktan sonra kilo kaybettiğini de belirten yıldız isim sözlerine şöyle devam etti:

"Makarnayı da hayatımdan çıkardım. Bu süreçte 3 kilo verdim ve buna ihtiyacım vardı. Fiziksel olarak kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."

Son zamanlarda veganlık spor dünyasında yayılmaya başladı. Roma'lı savunmacı Chris Smalling, Mercedes'in F1 pilotu Lewis Hamilton, Sırp tenisçi Novak Djokovic, NBA oyuncuları Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Javale McGee ve ABD'li kadın futbolcu Alex Morgan da veganlığı seçen ünlü sporculardan...



