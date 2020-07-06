Başkan sessizliğini bozdu! Messi ayrılıyor mu?

FC Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılacağına dair çıkan dedikodular üzerine kulüp başkanı Josep Bertomeu önemli açıklamalarda bulundu.Bertomeu, Messi'nin takımda kalacağını vurgularken oyuncunun Katalan ekibinde devam etmek istediğini belirtti.



"KARİYERİNİ BURADA BİTİRMEK İSTİYOR"

İspanyol TV ağı Movistar'a konuşan Bertomeu, "Detay vermeyeceğim ama Messi, futbol yaşamını Barcelona'da sonlandıracağını defalarca söyledi. Lige ve birkaç oyuncuyla olan görüşmelere odaklandık. Messi, burada devam etmek ve kariyerini burada bitirmek istiyor. Birkaç yılı kaldı ve ondan daha da keyif alacağız" ifadelerini kullandı.



2000 yılından bu yana FC Barcelona bünyesinde kariyerini sürdüren Messi, 2019/20 sezonunda 38 resmi maça çıkıp 27 gol ve 24 asist kaydetti.