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07 Temmuz 2020, Salı
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pusuya yattı

Real Madrid pusuya yattı

'da şampiyonluk için gün sayan , transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

'da şampiyonluk için gün sayan , transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, Madrid'in Barça'nın eski yıldızı transferinde somut adımlar attığını yazdı. 'de mutsuz olduğu iddia edilen Brezilyalı futbolcunun gelecek sezon 150 milyon euro bonservis ve iki takas karşılığında Madrid'e geleceği ileri sürülüyor.
  1. 7.7.2020
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