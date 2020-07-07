Valencia 2-1 Real Valladolid | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Valencia galibiyeti hatırladı!

2-1 | MAÇ SONUCU

Valencia 2-1 Real Valladolid | MAÇ SONUCU

35. hafta mücadelesinde evinde Real Valladoli'i ve Kangin'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

İspanya 'da heyecan - karşılaşması ile devam etti . 'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 2-1 yenerek 4 hafta aradan sonra galibiyet aldı.

Valencia adına golleri 30. dakika , 89. dakikada Kangin kaydederken Valladolid'in tek golünü 47. dakikada Garcia Raja kaydetti.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 23:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Valencia 2-1 Real Valladolid | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA