Ocampos önce golünü attı daha sonra kaleye geçip maçı kurtardı! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Ocampos önce golünü attı daha sonra kaleye geçip maçı kurtardı!

Ocampos önce golünü attı daha sonra kaleye geçip maçı kurtardı!

'nın 34. haftası çılgın bir maça sahne oldu. önce golünü attı daha sonra kaleye geçerek maçın kaderini belirleyen şutu çıkardı.

Sevilla, 'nın 34. haftasında Eibar'ı konuk etti ve maçı 1-0 kazandı. Karşılaşmaya damga vurdu.

Endülüs ekibinin galibiyet golünü de atan Arjantinli yıldız, oyuncu değiştirme hakkı biten Sevilla'nın kalecisi Tomas Vaclik'in sakatlanmasının ardından kaleye geçti.Eibar'ın korner organizasyonda Sevilla'nın kalesini koruyan Ocampos, atağa katılan rakip kaleci Marko Dmitrovic'in tarihe geçecek golünü çıkardı ve ilk dört mücadelesi veren Sevilla'ya kritik bir galibiyet getirdi.



Ocampos'un Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki bu hareketi, Avrupa basınında geniş bir yer buldu.



La Liga'da 60 puanla 4. sırada yer alan kırmızı beyazlılar, ligin 35. haftasında 'ya konuk olacak.

  1. 07.07.2020
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