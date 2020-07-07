Ocampos önce golünü attı daha sonra kaleye geçip maçı kurtardı!
La Liga'nın 34. haftası çılgın bir maça sahne oldu. Sevillalı Lucas Ocampos önce golünü attı daha sonra kaleye geçerek maçın kaderini belirleyen şutu çıkardı.
Endülüs ekibinin galibiyet golünü de atan Arjantinli yıldız, oyuncu değiştirme hakkı biten Sevilla'nın kalecisi Tomas Vaclik'in sakatlanmasının ardından kaleye geçti.Eibar'ın korner organizasyonda Sevilla'nın kalesini koruyan Ocampos, atağa katılan rakip kaleci Marko Dmitrovic'in tarihe geçecek golünü çıkardı ve ilk dört mücadelesi veren Sevilla'ya kritik bir galibiyet getirdi.
Ocampos'un Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki bu hareketi, Avrupa basınında geniş bir yer buldu.
La Liga'da 60 puanla 4. sırada yer alan kırmızı beyazlılar, ligin 35. haftasında Athletic Bilbao'ya konuk olacak.
- 07.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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