La Liga'da skandal! 2. Lig mikrofonu uzattılar... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga La Liga'da skandal! 2. Lig'e düşürdüler...

'da skandal! 2. Lig mikrofonu uzattılar...

La Liga'da skandal! 2. Lig mikrofonu uzattılar...

'nın 33. haftasında oynanan - karşılaşmasının ardından ligin son sırasında bulunan Espanyol'un kalecisi 'e röportaj sırasında 2. Lig mikrofonu uzatıldı.

'nın dibine demir atan , ligin 33. haftasında 'la karşılaştı. Espanyol, 2-1'lik skorla rakibine mağlup olurken 'in yaptığı röportajdaki mikrofon geceye damgasını vurdu. Deneyimli kaleciye La Liga'nın bir alt ligi olan La Liga SmartBank'ın mikrofonu tutuldu.38 yaşındaki kaleci, Katalan ekibinin matematiksel olarak ligde kalma şansı bulunmasına rağmen 2. Lig'in mikrofonuyla televizyona röportaj verdi.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından "Düşmeden düşürdüler" gibi yorumlara neden oldu.



RAKİBE İSE LA LIGA MİKROFONU
Yapılan bu hatanın yanı sıra rakip takım oyuncusu Alexander Isak'a La Liga mikrofonunun tutulması sosyal medyadaki tepkileri yükseltti. Verilen bu görüntü, Espanyol taraftarları tarafından büyük eleştiri topladı.

  1. 03.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

La Liga'da skandal! 2. Lig mikrofonu uzattılar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA