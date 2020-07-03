La Liga'da skandal! 2. Lig mikrofonu uzattılar...
La Liga'nın 33. haftasında oynanan Real Sociedad-Espanyol karşılaşmasının ardından ligin son sırasında bulunan Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2. Lig mikrofonu uzatıldı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından "Düşmeden düşürdüler" gibi yorumlara neden oldu.
RAKİBE İSE LA LIGA MİKROFONU
Yapılan bu hatanın yanı sıra rakip takım oyuncusu Alexander Isak'a La Liga mikrofonunun tutulması sosyal medyadaki tepkileri yükseltti. Verilen bu görüntü, Espanyol taraftarları tarafından büyük eleştiri topladı.
- 03.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
La Liga'da skandal! 2. Lig mikrofonu uzattılar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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