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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Başkanı 'e şok! Soruşturma talebi...

LaLiga Başkanı Javier Tebas'e şok! Soruşturma talebi...

Dünyanın önde gelen liglerinden olan 1. Ligi flaş bir haberle çalkalanıyor. La Liga kurumunun başkanı hakkında geçtiğimiz sezon yaşanan bir corona virüsü vakası nedeniyle soruşturma istemiyle savcılığa başvuruldu.

'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu kurumunun başkanı , geçen sezon Fuenlabrada takımında çıkan Covid-19 vakalarını önceden bilmesine rağmen deplasmandaki maçına gitmelerine izin vermekle suçlandı.

İspanya devlet televizyonu RTVE, LaLiga Başkanı Tebas'ın, oğlunun çalıştığı kulüp olan Fuenlabrada'da birkaç futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bilmesine rağmen takımın Coruna'ya gitme kararı almasından sorumlu tutulduğunu iddia etti.

Hükümete bağlı olan Spor Yüksek Konseyi'nin (CSD), söz konusu iddiayla ilgili olarak Tebas hakkında soruşturma açılması için savcılığa başvurduğu bildirildi.

Konuya ilişkin daha önceden İspanya Federasyonunca (RFEF) açılan soruşturmanın, "bu iddiaları araştırmaya sadece LaLiga'nın yetkisi var" şeklinde karar alan Spor tarafından iptal edildiği hatırlatıldı.

Tebas'ın oğlunun, Fuenlabrada kulübünün yönetim kurulunun sekreteri olduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonunun son haftasında 20 Temmuz'da oynanması gereken Deportivo La Coruna-Fuenlabrada maçı konuk takımdaki 7 futbolcuda Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ertelenmişti.

2. ligde diğer maçların oynamasıyla, 3. lige düşmesi garantilenen Deportivo ve Numancia, son maçlarının tekrar oynanmasını ve 2. ligdeki takım sayısının 24'e çıkarılmasını talep etmiş ancak bunlar kabul görmemişti.

Deportivo, Fuenlabrada kulübü ile ilişkisinden dolayı LaLiga Başkanı Tebas'ın görevden alınmasını da istemişti.

  1. 07.09.2020
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