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02 Temmuz 2020, Perşembe
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1-0 Getafe | MAÇ SONUCU

Real Madrid 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU

ispanya 'da lider , en yakın takipçisi 'nın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Eflatun-beyazlılar, 33. hafta mücadelesinde konuk ettiği Getafe'yi 'un penaltı golüyle devirerek, Barça ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

İspanya 'nın 33. haftasında Getafe'yi konuk eden lider , çok zorlandığı maçı 'un 79. dakikada kaydettiği penaltı golüyle 1-0 kazandı.

Ligde üst üste 6. galibiyetini alan eflatun-beyazlılar, 'nın puan kaybettiği haftada puanını 74'e yükseltip, Katalan ekibiyle arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Şampiyonlar Ligi hedefinde yara alan 6. sıradaki Getafe ise 52 puanda kaldı.

  1. 03.07.2020
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