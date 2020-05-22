Videolu önlem
İspanya Futbol Federasyonu, 12 Haziran’da başlaması planlanan liglerde yeni çözüm peşinde. Federasyon, corona virüsü tespitinde video analiz programını devreye sokacak.
ispanya Futbol Federasyonu, 12 Haziran'da başlatmayı planladığı liglerde corona virüsü tespit etmek için video analiz programını devreye aldı. Ajansspor'un haberine göre; İspanyol basını, La Liga'nın hazırlanan bir taslak protokol ışığında corona virüsü testi pozitif çıkan bir oyuncunun temas ettiği takım arkadaşını veya rakip oyuncuyu tespit etmek için video analiz programını kullanacağını yazdı. Protokolün 18 Mayıs Pazartesi günü La Liga ve 2. Lig kulüplerine gönderildiği belirtildi. Protokole göre; enfekte olmuş oyuncu ile 5 dakikadan uzun süre temas eden herhangi bir oyuncu da test edilecek.
BİR TAKIMDA 8 CORONA VAKASI
Öte yandan Meksika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da 8 oyuncunun yeni tip corona virüsü testi pozitif çıktı. Liga MX'ten yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların isimleri verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi. Federasyondan ise salgın nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ligin yeniden başlamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Meksika'da yapılan resmi açıklamaya göre; şu ana kadar 57 bine yakın kişiye corona virüsü teşhisi konurken, 6 bin 90 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- 22.5.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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