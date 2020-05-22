Videolu önlem

ispanya Futbol Federasyonu, 12 Haziran'da başlatmayı planladığı liglerde corona virüsü tespit etmek için video analiz programını devreye aldı. Ajansspor'un haberine göre; İspanyol basını, La Liga'nın hazırlanan bir taslak protokol ışığında corona virüsü testi pozitif çıkan bir oyuncunun temas ettiği takım arkadaşını veya rakip oyuncuyu tespit etmek için video analiz programını kullanacağını yazdı. Protokolün 18 Mayıs Pazartesi günü La Liga ve 2. Lig kulüplerine gönderildiği belirtildi. Protokole göre; enfekte olmuş oyuncu ile 5 dakikadan uzun süre temas eden herhangi bir oyuncu da test edilecek.

BİR TAKIMDA 8 CORONA VAKASI

Öte yandan Meksika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da 8 oyuncunun yeni tip corona virüsü testi pozitif çıktı. Liga MX'ten yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların isimleri verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi. Federasyondan ise salgın nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ligin yeniden başlamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Meksika'da yapılan resmi açıklamaya göre; şu ana kadar 57 bine yakın kişiye corona virüsü teşhisi konurken, 6 bin 90 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.