39 yaşındaki Aritz Aduriz futbola veda etti - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga İspanyol yıldızdan futbola veda! Resmen açıkladı

39 yaşındaki futbola veda etti

39 yaşındaki Aritz Aduriz futbola veda etti

futbolunun emektar isimlerinden 39 yaşında futbola veda ettiğini açıkladı. Son 8 sezondur 'da forma giyen İspanyol milli golcü, hesabından yaptığı açıklamada "Maalesef vücudum 'artık yeter' dedi" ifadesini kullandı.

Son 8 sezondur La Liga ekibi 'da forma giyen 39 yaşındaki İspanyol futbolcu , sağlık sebeplerinden dolayı futbolu bıraktı.

Aduriz, hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman geldi, maalesef vücudum 'artık yeter' dedi. Bir çok kez, 'sen karar vermeden seni bırakır' diye söyledim. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak." ifadelerini kullandı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına atıfta bulunan Aduriz, "Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye devam etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anektod." açıklamasında da bulundu.

İspanyol futbolcu, "Hayal ettiğimiz sonları unutalım çünkü veda etmek için zamanımız olacak." diyerek, baştan sona "unutulmaz olan futbol kariyerini sonlandırdığını" duyurdu.

Futbolcu kariyeri boyunca Athletic Bilbao, , Mallorca ve Valladolid kulüplerinde forma giyen Aduriz, 13 kez Milli Takım formasıyla resmi maça çıktı.

Aduriz, 2016 aralık ayında Makedonya'ya karşı oynanan maçta attığı golle, 35 yaş 275 gün ile İspanya 'nın en yaşlı gol atan futbolcusu olarak tarihe geçmişti.

Aduriz, lig, ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 773 maçta 285 gol attı.

  1. 20.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

39 yaşındaki Aritz Aduriz futbola veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA