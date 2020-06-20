Espanyol-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ertelenen ve yeniden başlayan İspanya 'da 30. hafta mücadelesinde sahasında 'yi konuk ediyor. Küme düşme hattında yer alan Espanyol, orta sıralarda yer alan Levante'den 3 puan alarak La Liga'da kalmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Espanyol-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan 'da 30. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Küme düşme hattında bulunan ve ligde kalmanın hesaplarını yapan evinde orta sıralarda yer alan 'yi ağırlıyor. Espanyol'da Sébastien Corchia sakatlığı sebebiyle Levante karşısında forma giyemeyecek. Bernardo Espinosa'nın da kırmızı kart cezası bulunuyor. Levante'de ise İvan Lopes sakat, Ruben kırmızı kart cezalısı durumda.

ESPANYOL-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Levante maçı bugün saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
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