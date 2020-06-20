Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ertelenen ve yeniden başlayan İspanya La Liga'da 30. hafta mücadelesinde Espanyol sahasında Levante'yi konuk ediyor. Küme düşme hattında yer alan Espanyol, orta sıralarda yer alan Levante'den 3 puan alarak La Liga'da kalmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Espanyol-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan La Liga'da 30. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Küme düşme hattında bulunan ve ligde kalmanın hesaplarını yapan Espanyol evinde orta sıralarda yer alan Levante'yi ağırlıyor. Espanyol'da Sébastien Corchia sakatlığı sebebiyle Levante karşısında forma giyemeyecek. Bernardo Espinosa'nın da kırmızı kart cezası bulunuyor. Levante'de ise İvan Lopes sakat, Ruben kırmızı kart cezalısı durumda.
ESPANYOL-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Espanyol-Levante maçı bugün saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 20.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Espanyol-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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