Espanyol-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan La Liga'da 30. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Küme düşme hattında bulunan ve ligde kalmanın hesaplarını yapan Espanyol evinde orta sıralarda yer alan Levante'yi ağırlıyor. Espanyol'da Sébastien Corchia sakatlığı sebebiyle Levante karşısında forma giyemeyecek. Bernardo Espinosa'nın da kırmızı kart cezası bulunuyor. Levante'de ise İvan Lopes sakat, Ruben kırmızı kart cezalısı durumda.

ESPANYOL-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Levante maçı bugün saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.