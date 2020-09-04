La Liga'dan Messi açıklaması! Serbest kalma bedeli...

İspanyol devi Barcelona ile takımdan ayrılmak istediğini yöneticilere bildiren Lionel Messi arasındaki soğuk savaş sürerken, La Liga yönetimi de tartışmalara dahil oldu.

La Liga yönetimi, Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi'nin, "700 milyon euroya serbest kalır maddesi geçersiz" açıklamasına resmi siteden cevap verdi.

Barcelona'dan yana tavır alan lig yönetimi, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamayı yineleyip, "700 milyon euro serbest kalma maddesi geçerlidir" ifadesini kullandı.



