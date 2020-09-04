La Liga'dan Messi açıklaması! Serbest kalma bedeli... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga La Liga'dan Messi açıklaması! Serbest kalma bedeli...

'dan Messi açıklaması! Serbest kalma bedeli...

La Liga'dan Messi açıklaması! Serbest kalma bedeli...

'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan konusunda yönetiminden flaş bir açıklama geldi. Lig yönetiminin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldızın Barcelona'dan ayrılması için 700 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi gerektiği ifade edildi.

İspanyol devi ile takımdan ayrılmak istediğini yöneticilere bildiren arasındaki soğuk savaş sürerken, yönetimi de tartışmalara dahil oldu.

La Liga yönetimi, Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi'nin, "700 milyon euroya serbest kalır maddesi geçersiz" açıklamasına resmi siteden cevap verdi.

Barcelona'dan yana tavır alan lig yönetimi, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamayı yineleyip, "700 milyon euro serbest kalma maddesi geçerlidir" ifadesini kullandı.


  1. 04.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

La Liga'dan Messi açıklaması! Serbest kalma bedeli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA