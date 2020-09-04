La Liga'dan Messi açıklaması! Serbest kalma bedeli...
Barcelona'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Lionel Messi konusunda La Liga yönetiminden flaş bir açıklama geldi. Lig yönetiminin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldızın Barcelona'dan ayrılması için 700 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi gerektiği ifade edildi.
İspanyol devi Barcelona ile takımdan ayrılmak istediğini yöneticilere bildiren Lionel Messi arasındaki soğuk savaş sürerken, La Liga yönetimi de tartışmalara dahil oldu.
La Liga yönetimi, Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi'nin, "700 milyon euroya serbest kalır maddesi geçersiz" açıklamasına resmi siteden cevap verdi.
Barcelona'dan yana tavır alan lig yönetimi, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamayı yineleyip, "700 milyon euro serbest kalma maddesi geçerlidir" ifadesini kullandı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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