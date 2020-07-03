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03 Temmuz 2020, Cuma
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'nın aşkı!

Barcelona'nın Çağlar Söyüncü aşkı!

İspanyol devi daha önce de gündemine aldığı 24 yaşındaki oyuncudan vazgeçmiyor. ’nın yıldız futbolcu için 60 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi için yine iddiaları konuşulmaya başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını öncesi gündemine aldığı milli futbolcunun gelecek sezon transferini planlayan Barça, liglere verilen arada görüşmelere askıya almıştı. Katalan ekibinin 24 yaşındaki stoperle ilgili bir kez daha harekete geçtiği belirtildi. İspanyol devinin önceki görüşmelerde 55 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu Çağlar için tam 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

MENAJERİ DOĞRULAMIŞTI
Leicester ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Çağlar'ın Barça forması giymek istediği belirtilirken, kısa süre içinde somut adımların atılacağı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde İspanyol AS'a konuşan Çağlar'ın menajeri Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu etmek istedi. Ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesini istiyorduk" diye konuştu.

47 MAÇA ÇIKTI
Leicester City formasıyla 2. sezonuna giren Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 47 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda bir kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. kariyerinde kırmızı kart görmeyen 24 yaşındaki futbolcu, 9 kez sarardı.

  1. 3.7.2020
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