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03 Temmuz 2020, Cuma
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’da flaş iddia

İspanya’da flaş iddia

basınında dün Brezilyalı futbolcu için önemli haberler vardı. 28 yaşındaki Sambacı'nın Barça'nın ile anlaşma aşamasında olduğu iddia edildi.

2017-18 öncesi 222 milyon euro bedelle 'dan 'ye geçen 'ın uzun süredir mutsuz olduğu iddia ediliyordu. basınında dün Brezilyalı futbolcu için önemli haberler vardı. 28 yaşındaki Sambacı'nın Barça'nın ile anlaşma aşamasında olduğu ve kısa süre içinde somut adımların atılacağı ileri sürüldü.
  1. 3.7.2020
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