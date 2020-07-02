İspanya’yı sallayan kare! Simeone’nin oyuncusuna olay tepkisi... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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’yı sallayan kare! Simeone’nin oyuncusuna olay tepkisi...

İspanya’yı sallayan kare! Simeone’nin oyuncusuna olay tepkisi...

İspanyol devi , yaşadığı puan kayıpları sonrası ezeli rakibi 'in gerisinde kalarak ligde 2. sıraya yerleşmişti. Katalan ekibinde geçtiğimiz hafta oynanan mücadelesinde yaşanan bir an 'da çokça konuşuldu. İşte detaylar...

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışında büyük yara alan 'da sular durulmuyor! İspanyol ekibinin 'den 120 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı süper yıldız ülke basınında manşetleri süslüyor...

Sezon başında kadroya katılan Fransız yıldız, son 4 karşılaşmanın üçünde yedek kulübesinde maça başlarken 2-2 biten Atletico Madrid mücadelesinde ise duraklama dakikalarında oyuna girdi. Bu durumdan rahatsız olan Griezmann cephesinde oyuncunun menajeri Barcelona ile görüşeceği öğrenildi.

Bu durumdan rahatsız olan yıldız oyuncu için Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien'in Griezmann hakkında "Ona yer açmak için tüm sistemi değiştirmek gerekiyor" dediği iddia edildi.

Öte yandan, son hafta oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Barcelona-Atletico Madrid mücadelesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Fransız oyuncu Griezmann'ın eski hocası 'nun, 91. dakikada oyuna giren yıldız ismi gördüğünde kafasını iki yana sallayarak gülümsediği görüntüler çokça konuşuldu.

İşte o an...

  1. 02.07.2020
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