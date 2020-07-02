İspanya’yı sallayan kare! Simeone’nin oyuncusuna olay tepkisi...
İspanyol devi Barcelona, yaşadığı puan kayıpları sonrası ezeli rakibi Real Madrid'in gerisinde kalarak ligde 2. sıraya yerleşmişti. Katalan ekibinde geçtiğimiz hafta oynanan Atletico Madrid mücadelesinde yaşanan bir an İspanya'da çokça konuşuldu. İşte detaylar...
Son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışında büyük yara alan Barcelona'da sular durulmuyor! İspanyol ekibinin Atletico Madrid'den 120 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı süper yıldız Antoine Griezmann ülke basınında manşetleri süslüyor...
Sezon başında kadroya katılan Fransız yıldız, son 4 karşılaşmanın üçünde yedek kulübesinde maça başlarken 2-2 biten Atletico Madrid mücadelesinde ise duraklama dakikalarında oyuna girdi. Bu durumdan rahatsız olan Griezmann cephesinde oyuncunun menajeri Barcelona ile görüşeceği öğrenildi.
Bu durumdan rahatsız olan yıldız oyuncu için Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien'in Griezmann hakkında "Ona yer açmak için tüm sistemi değiştirmek gerekiyor" dediği iddia edildi.
Öte yandan, son hafta oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Barcelona-Atletico Madrid mücadelesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Fransız oyuncu Griezmann'ın eski hocası Diego Simeone'nun, 91. dakikada oyuna giren yıldız ismi gördüğünde kafasını iki yana sallayarak gülümsediği görüntüler çokça konuşuldu.
İşte o an...
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya’yı sallayan kare! Simeone’nin oyuncusuna olay tepkisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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