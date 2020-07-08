Real Betis 3-0 Osasuna | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Betis ile Osasuna karşı karşıya geldi. Ev sahibi Betis karşılaşmayı 3-0 kazanmayı bildi.



Betis'in golleri 4. dakikada Guido Rodriguez, 25. dakikada Alfonso Pedraza ve 90+8'de Carles Alena'nın ayağından geldi.



Bu sonuçların ardından Real Betis puanını 41'e yükselterek 13. sıraya yükseldi. Osasuna ise 45 puanda kalarak 11. sıradaki yerini korudu.