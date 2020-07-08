Real Betis 3-0 Osasuna | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Betis, evinde Osasuna'yı 3-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Betis ile Osasuna karşı karşıya geldi. Ev sahibi Betis karşılaşmayı 3-0 kazanmayı bildi.
Betis'in golleri 4. dakikada Guido Rodriguez, 25. dakikada Alfonso Pedraza ve 90+8'de Carles Alena'nın ayağından geldi.
Bu sonuçların ardından Real Betis puanını 41'e yükselterek 13. sıraya yükseldi. Osasuna ise 45 puanda kalarak 11. sıradaki yerini korudu.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 23:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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