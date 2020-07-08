Real Betis 3-0 Osasuna | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İspanya La Liga Real Betis evinde üç golle kazandı!

3-0 | MAÇ SONUCU

Real Betis 3-0 Osasuna | MAÇ SONUCU

'nın 35. haftasında , evinde 'yı 3-0 mağlup etti.

'nın 35. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Betis karşılaşmayı 3-0 kazanmayı bildi.

Betis'in golleri 4. dakikada Guido Rodriguez, 25. dakikada Alfonso Pedraza ve 90+8'de Carles Alena'nın ayağından geldi.

Bu sonuçların ardından Real Betis puanını 41'e yükselterek 13. sıraya yükseldi. Osasuna ise 45 puanda kalarak 11. sıradaki yerini korudu.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 23:30
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