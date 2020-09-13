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Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son ...
Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın ilk haftasında evinde 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak konusu oldu. Peki, Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 11:45 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 11:45
Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadelenin muhtemel 11'i, yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Real Betis maçı 13 Eylül Pazar saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO ALAVES - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Deportivo Alaves: Pacheco, Duarte, Laguardia, Ely, Rioja, Pons, Battaglia, Pina, Méndez, Pérez, Joselu

Real Betis: Bravo, Moreno, Bartra, Mandi, Emerson, Rodríguez, Guarda, Joaquín, Canales, Fekir, Iglesias