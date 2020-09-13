Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Real Betis zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadelenin muhtemel 11'i, yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Real Betis maçı 13 Eylül Pazar saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO ALAVES - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Deportivo Alaves: Pacheco, Duarte, Laguardia, Ely, Rioja, Pons, Battaglia, Pina, Méndez, Pérez, Joselu

Real Betis: Bravo, Moreno, Bartra, Mandi, Emerson, Rodríguez, Guarda, Joaquín, Canales, Fekir, Iglesias