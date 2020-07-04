Messi teklifi reddetti!

İspanyol radyosu Cadena Ser'den flaş bir iddia geldi. Bu iddiaya göre Lionel Messi, 2021 yazında bitecek olan sözleşmesini uzatma teklifini kabul etmedi. 33 yaşındaki Arjantinli efsanenin, Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Daha önceki yıllırda da hakkında benzer haberler çıkan Leo'nun İngiltere'ye gideceği iddia edilmişti.