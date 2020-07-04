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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Messi teklifi reddetti!

Messi teklifi reddetti!

İspanyol radyosu 'den flaş bir iddia geldi.

İspanyol radyosu 'den flaş bir iddia geldi. Bu iddiaya göre , 2021 yazında bitecek olan sözleşmesini uzatma teklifini kabul etmedi. 33 yaşındaki Arjantinli efsanenin, 'dan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Daha önceki yıllırda da hakkında benzer haberler çıkan Leo'nun 'ye gideceği iddia edilmişti.

  1. 4.7.2020
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