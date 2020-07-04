Messi teklifi reddetti!
İspanyol radyosu Cadena Ser'den flaş bir iddia geldi.
İspanyol radyosu Cadena Ser'den flaş bir iddia geldi. Bu iddiaya göre Lionel Messi, 2021 yazında bitecek olan sözleşmesini uzatma teklifini kabul etmedi. 33 yaşındaki Arjantinli efsanenin, Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Daha önceki yıllırda da hakkında benzer haberler çıkan Leo'nun İngiltere'ye gideceği iddia edilmişti.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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