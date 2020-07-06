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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Alba sonunda ehliyeti aldı

Alba sonunda ehliyeti aldı

Barça'nın sol beki , 31 yaşında ehliyetini alabildi. Tecrübeli futbolcuyu düne kadar idmanlara ya babası ya da kız arkadaşı getiriyordu. Bu yüzden 'nin şakalarına maruz kalıyordu. Alba son idmana aracıyla tek başına geldi.

Barça'nın sol beki , 31 yaşında ehliyetini alabildi. Tecrübeli futbolcuyu düne kadar idmanlara ya babası ya da kız arkadaşı getiriyordu. Bu yüzden 'nin şakalarına maruz kalıyordu. Alba son idmana aracıyla tek başına geldi.

  1. 6.7.2020
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