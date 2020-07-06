Alba sonunda ehliyeti aldı

Barça'nın sol beki Jordi Alba, 31 yaşında ehliyetini alabildi. Tecrübeli futbolcuyu düne kadar idmanlara ya babası ya da kız arkadaşı getiriyordu. Bu yüzden Gerard Pique'nin şakalarına maruz kalıyordu. Alba son idmana aracıyla tek başına geldi.