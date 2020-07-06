İspanya La Liga'nın 34. haftasında Sevilla, sahasında Eibar'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Sevilla-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da heyecen devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Sevilla, sahasında Eibar'ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Sevilla ile düşme hattında bulunan Eibar bu karşılaşmadan mutlak 3 puan çıkarmaya çalışacaklar. La Liga'da 10 maçtır yenilmeyen Sevilla'da Jules Kounde kırmızı kart cezası sebebiyle Eibar karşısında oynayamayacak. Eibar'da ise Ivan Ramis, bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
SEVILLA-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sevilla-Eibar maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 06.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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