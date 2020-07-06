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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 34. haftasında , sahasında 'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Sevilla-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'da heyecen devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Sevilla ile düşme hattında bulunan Eibar bu karşılaşmadan mutlak 3 puan çıkarmaya çalışacaklar. La Liga'da 10 maçtır yenilmeyen Sevilla'da Jules Kounde kırmızı kart cezası sebebiyle Eibar karşısında oynayamayacak. Eibar'da ise Ivan Ramis, bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

SEVILLA-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Eibar maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 06.07.2020
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