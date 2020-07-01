Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Düşme hattıyla arasında 6 puan bulunan Deportivo Alaves sahasında Granada'yı konuk ediyor. Mutlak galibiyet hedefleyen Deportivo Alaves'te önemli bir eksik bulunmuyor. Granada ise Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons, Ángel Montoro, Rui Silva ve Germán Sánchez gibi futbolculardan mahrum olarak sahaya çıkacak.

DEPORTIVO ALAVES-GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Granada maçı 20:30'da yayınlanacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.