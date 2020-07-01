Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 33. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Karşılaşmadan önce maçın yayınlanacağı saat ve kanal arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Düşme hattıyla arasında 6 puan bulunan sahasında 'yı konuk ediyor. Mutlak galibiyet hedefleyen Deportivo Alaves'te önemli bir eksik bulunmuyor. Granada ise Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons, Ángel Montoro, Rui Silva ve Germán Sánchez gibi futbolculardan mahrum olarak sahaya çıkacak.

DEPORTIVO ALAVES-GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Granada maçı 20:30'da yayınlanacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
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