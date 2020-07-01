Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Deportivo Alaves sahasında Granada'yı konuk ediyor. Karşılaşmadan önce maçın yayınlanacağı saat ve kanal arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Düşme hattıyla arasında 6 puan bulunan Deportivo Alaves sahasında Granada'yı konuk ediyor. Mutlak galibiyet hedefleyen Deportivo Alaves'te önemli bir eksik bulunmuyor. Granada ise Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons, Ángel Montoro, Rui Silva ve Germán Sánchez gibi futbolculardan mahrum olarak sahaya çıkacak.
DEPORTIVO ALAVES-GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Deportivo Alaves-Granada maçı 20:30'da yayınlanacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
- Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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