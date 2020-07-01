Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Valencia, evinde Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geliyor. Valencia, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Eibar ve Villarreal deplasmanlarında kaybeden Valencia, Avrupa Ligi hedefinden uzaklaşmaya başladı. Kötü sonuçlar sonrası Albert Celades'in de görevine son verildi. Bu karşılaşmada hedef mutlak 3 puan alarak rahat bir nefes alabilmek.
VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Valencia-Athletic Bilbao maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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