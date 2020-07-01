Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 33. haftasında , evinde 'yu ağırlıyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geliyor. , sahasında 'yu konuk edecek. Eibar ve Villarreal deplasmanlarında kaybeden Valencia, Avrupa Ligi hedefinden uzaklaşmaya başladı. Kötü sonuçlar sonrası Albert Celades'in de görevine son verildi. Bu karşılaşmada hedef mutlak 3 puan alarak rahat bir nefes alabilmek.

VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia-Athletic Bilbao maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
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