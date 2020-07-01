Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geliyor. Valencia, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Eibar ve Villarreal deplasmanlarında kaybeden Valencia, Avrupa Ligi hedefinden uzaklaşmaya başladı. Kötü sonuçlar sonrası Albert Celades'in de görevine son verildi. Bu karşılaşmada hedef mutlak 3 puan alarak rahat bir nefes alabilmek.

VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia-Athletic Bilbao maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.