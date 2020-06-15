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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler İspanya La Liga Sevilla deplasmanda Levante'ye takıldı!

1-1 | MAÇ SONUCU

Levante 1-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın 29. haftasında , 'da konuk olduğu 'yle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

İspanya 'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda 46. dakika Sevilla, Luuk de Jong'un golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 87'yi gösterirken Diego Carlos topu kendi ağlarına gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 22:36
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