İspanya La Liga'nın 29. haftasında Sevilla, Estadio Camilo Cano'da konuk olduğu Levante'yle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Levante ile Sevilla karşı karşıya geldi.
Estadio Camilo Cano'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda 46. dakika Sevilla, Luuk de Jong'un golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 87'yi gösterirken Diego Carlos topu kendi ağlarına gönderdi ve durum 1-1'e geldi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
- 15.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 22:36
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Levante 1-1 Sevilla | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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