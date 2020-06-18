Nolito "özel izinle" yeniden Celta Vigo'da - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler İspanya La Liga Okay'ın takımından ilginç transfer! Özel izinle...

"özel izinle" yeniden 'da

Nolito "özel izinle" yeniden Celta Vigo'da

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği ekibi , Sevilla'dan eski futbolcusu 'yu kadrosuna kattı. Celta, kaleci 'in sakatlanması sonrası İspanya Federasyonundan özel izin alarak transferi gerçekleştirdi.

Birinci Ligi () ekiplerinden , Sevilla'da forma giyen 'yu etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nolito ismiyle bilinen Manuel Agudo Duran ile 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaleci 'in sakatlanması sonrası İspanya Futbol Federasyonundan özel transfer izni alan Celta Vigo, bu hakkını forvet oyuncusu Nolito'dan yana kullanmış oldu.

İspanyol ekibinde daha önce 2013-2016 yıllarında oynayan 33 yaşındaki Nolito, 39 gol kaydetmişti.

Sezonun geri kalanında yeniden Celta Vigo'da mücadele edecek Nolito, 3 numaralı formayı giyecek.

  1. 18.06.2020
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