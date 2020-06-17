Real Valladolid 0-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İspanya La Liga Enes'li Valladolid ile Okay'lı Celta yenişemedi

0-0 | MAÇ SONUCU

Real Valladolid 0-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

'nın 29. haftasında milli futbolcu 'ın formasını giydiği , bir diğer milli futbolcu 'nun top koşturduğu ile 0-0 berabere kaldı.

'nın 29. haftasında 'ın formasını giydiği Valladolid, 'nun oynadığı 'yu ağırladı.

Türk futbolcular takımlarında ilk 11'de sahaya çıkarak, karşılaşma sonuna kadar oyunda kaldı.

Okay, maçın 31. dakikasında rakibine yaptığı faulde sarı kart gördü.

Sahadan çıkan beraberlik sonrasında, ligde kalma mücadelesi veren iki takımdan Valladolid 33 puanda, Celta Vigo ise 27 puanda kaldı.

  1. 17.06.2020
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