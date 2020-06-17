Real Valladolid 0-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 29. haftasında milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, bir diğer milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun top koşturduğu Celta Vigo ile 0-0 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, Okay Yokuşlu'nun oynadığı Celta Vigo'yu ağırladı.
Türk futbolcular takımlarında ilk 11'de sahaya çıkarak, karşılaşma sonuna kadar oyunda kaldı.
Okay, maçın 31. dakikasında rakibine yaptığı faulde sarı kart gördü.
Sahadan çıkan beraberlik sonrasında, ligde kalma mücadelesi veren iki takımdan Valladolid 33 puanda, Celta Vigo ise 27 puanda kaldı.
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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