Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 29. haftasında oynanacak olan Villarreal-Mallorca maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Düşme hattında bulunan Mallorca, mutlak galibiyet için Villarreal'e konuk olacak. Villarreal son maçta Celta Vigo'yu 1-0 ile geçerek konumunu sağlamlaştırdı. Guerro ve Funes Mori Villarreal adına bu akşam sahaya çıkamayacak.

VILLARREAL-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Mallorca maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart 82. kanaldan canlı yayınlanacak.