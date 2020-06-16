Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga salgın sonrası tekrar başladı. Bu akşam düşme hattı için oldukça kritik bir mücadele oynanacak. Bu maçlardan biri de Villarreal ile Mallorca arasında oynanacak. Ligde kalma savaşı veren Mallorca, Villarreal'in konuğu oluyor. Peki, Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 29. haftasında oynanacak olan Villarreal-Mallorca maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Düşme hattında bulunan Mallorca, mutlak galibiyet için Villarreal'e konuk olacak. Villarreal son maçta Celta Vigo'yu 1-0 ile geçerek konumunu sağlamlaştırdı. Guerro ve Funes Mori Villarreal adına bu akşam sahaya çıkamayacak.
VILLARREAL-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal-Mallorca maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart 82. kanaldan canlı yayınlanacak.
- 16.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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