Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya salgın sonrası tekrar başladı. Bu akşam düşme hattı için oldukça kritik bir mücadele oynanacak. Bu maçlardan biri de ile arasında oynanacak. Ligde kalma savaşı veren Mallorca, Villarreal'in konuğu oluyor. Peki, Villarreal-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 29. haftasında oynanacak olan - maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Düşme hattında bulunan Mallorca, mutlak galibiyet için Villarreal'e konuk olacak. Villarreal son maçta Celta Vigo'yu 1-0 ile geçerek konumunu sağlamlaştırdı. Guerro ve Funes Mori Villarreal adına bu akşam sahaya çıkamayacak.

VILLARREAL-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Mallorca maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart 82. kanaldan canlı yayınlanacak.

  1. 16.06.2020
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