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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler İspanya La Liga Casillas'tan flaş karar! Sosyal medya hesabından duyurdu

federasyon başkanlığı adaylığını geri çekti!

Iker Casillas federasyon başkanlığı adaylığını geri çekti!

İspanyolların efsane file bekçisi , daha önce açıkladığı (RFEF) başkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Uzun yıllar 'in formasını terlettikten sonra futbolu, Portekiz temsilcisi Porto'da bırakan deneyimli kaleci , geçtiğimiz aylarda başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı.

Kaldırdığı kupalar ve yaşadığı başarılarla dünyasında iz bırakan bir isim olan Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Casillas konuya ilişkin, "Beni bu kararı almaya iten sebep, ülkemizin yaşadığı istisnai sosyal, ekonomik ve sağlık durumudur. Bu da seçimlerin arka plana düştüğü anlamına geliyor. Şu an için bölmekten ziyade, birleşme zamanı. Futbolumuz ve toplumumuz buna ihtiyaç duyuyor. Bu gelecek için kapanan bir kapı değil. İspanya futbolu için en adil, şeffaf ve gerçekten katılımcı bir seçim olmasını istiyorum ancak şu anki koşullarda gerçekleşeceğine inanmıyorum. Umarım gelecekte ister benimle ister başka adaylarla olsun böyle bir seçim yaşanır" ifadelerini kullandı.

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  1. 15.06.2020
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