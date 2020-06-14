MAÇ SONUCU | Real Sociedad 1-1 Osasuna
İspanya La Liga'nın 28'inci haftasında Real Sociead sahasında Osasuna'yı konuk etti. Estadio de Anoeta'da oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Real Sociedad puanını 47, Osasuna 35'e yükseltti.
Corona virüsü nedeniyle ertelenen La Liga kaldığı yerden devam ediyor. 28'inci haftada Real Sociedad sahasında Osasuna'yı konuk etti.
Estadio de Anoeta'da Cordero Vega'nın yönettiği zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Real Sociedad puanını 47, Osasuna 35'e yükseltti.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 00:56
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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