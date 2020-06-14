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14 Haziran 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU | 1-1

MAÇ SONUCU | Real Sociedad 1-1 Osasuna

İspanya 'nın 28'inci haftasında Real Sociead sahasında 'yı konuk etti. Estadio de Anoeta'da oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla puanını 47, Osasuna 35'e yükseltti.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen kaldığı yerden devam ediyor. 28'inci haftada sahasında 'yı konuk etti.

Estadio de Anoeta'da Cordero Vega'nın yönettiği zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Real Sociedad puanını 47, Osasuna 35'e yükseltti.


  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 00:56
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