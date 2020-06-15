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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Aubameyang için karar vakti! Yeni sözleşme...

Aubameyang için karar vakti! Yeni sözleşme...

İngiliz ekibi 'da forma giyen Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, 2021'de sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi için kulübünün kararını beklediğini dile getirdi.

ekibi 'ın Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, yeni sözleşme için kulübün vereceği kararı beklediğini açıkladı.

Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek Aubameyang, basınına geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Henüz kulüpten sözleşme teklifi almadım ama birkaç ay önce bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bu konuda neden bir gelişme olmadığını biliyorlar. Artık top onlarda. Bu konuda bir karar verecekler. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAMLE SIRASI KULÜPTE"

Kariyeriyle ilgili alacağı kararın kendisi için bir dönüm noktası olacağını vurgulayan 30 yaşındaki golcü futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse zor bir karar olacak ve henüz ortada net bir durum yok. Her oyuncu kupalar kazanma hayali kurar. Bunu ben de istiyorum. Herkes 'Arsenal'da mı yoksa başka bir takımda mı kupa kazanmayı hedefliyorsun?' diye soruyor. Dediğim gibi hamle sırası kulüpte. Bunu zaman gösterecek. Kararım ne olursa olsun kupalar kazanmak için mücadele etmeyi sürdüreceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 2018'de Arsenal'a transfer olan Aubameyang, bu sezon takımıyla 32 maça çıktı ve 20 gol kaydetti.


  1. 15.06.2020
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