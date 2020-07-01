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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Arteta'dan açıklaması! "Kadro dışı kalması maaşıyla ilgili değil"

Arteta'dan Mesut Özil açıklaması! "Kadro dışı kalması maaşıyla ilgili değil"

Son olarak omzunda yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Sheffield United maçı kadrosuna alınmayan 'le ilgili hocası 'dan açıklama geldi. Takımdaki geleceği tartışılan yıldız futbolcuyla ilgili konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Mesut'un kadro dışı kalması aldığı maaşla alakalı değil" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı futbolcu 'in takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Oyuncunun son dönemlerde maç kadrolarına alınmamasıyla ilgili hocası 'dan açıklama geldi.

İngiliz basını adı ile de anılan Mesut Özil'in, corona virüsü sonrası kulüp yönetiminin talep ettiği maaş indirimine olumsuz yanıt verdiğini yazmıştı. Arteta ise tecrübeli yıldızın kadro dışı kalmasının tamamen "taktiksel karar" olduğunu ve oyuncunun maaşıyla bir ilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

Sky Sports'a konuşan Arteta, "Özil'in maaşının bu konuyla bir alakası yok. Oyuncunun sözleşmesi, kendisi ile kulüp arasında olan bir şey. Anlaşma yapıldığı zaman iki taraf da memnundu. Benim sorun ettiğim bir şey asla olamaz. Ben oyuncu bu parayı alıyorsa, hak ettiğini düşünürüm. Asla yargılayabileceğim bir durum değil" ifadelerini kullandı.

"EŞSİZ BİR YETENEĞİ VAR"

Türk asıllı yıldızın "Oynamadığı için mutsuz" olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Ancak bir sakatlığı da var. Beklemek ve neler olacağını görmek zorundayız. Bir oyuncunun oynamadığı zaman kötü hissetmesini beklerim. Tek niyetim, bütün oyuncularımın takıma yardımcı olabilmek için en iyi seviyede olmaları. Mesut'u çok iyi tanıyorum. Eşsiz bir yeteneği var. Çok özel bir futbolcu. Onunla birlikte de oynadık" diyerek sözlerini noktaladı.


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  1. 01.07.2020
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