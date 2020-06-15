'Yeni Ronaldo' olarak lanse edilen Alpaslan Tahsin Galatasaray'ın listesinde!
Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk futbolcu Alpaslan Tahsin için 'Yeni Ronaldo' yorumları yapılırken, genç oyuncuyu Galatasaray'ın da istediği öne sürüldü.
PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin için İtalya basını 'Yeni Ronaldo' yorumunu yaptı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Tahsin'in Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edildi.
İtalyan Sportpress24'ün haberine göre PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan'ı İtalyanlar 'Yeni Ronaldo' olarak tanımlarken, ilk olarak Atletico Madrid tarafından keşfedilen genç oyuncu için son dönemde Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Juventus ve Inter kulüplerinin bilgi topladığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yetenekli futbolcu için Galatasaray'ın da ilgisi olduğu ileri sürüldü. Öte yandan genç oyuncunun hedefinin Serie A ya da La Liga'da forma giymek olduğu ifade edildi.
- 15.06.2020
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'Yeni Ronaldo' olarak lanse edilen Alpaslan Tahsin Galatasaray'ın listesinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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