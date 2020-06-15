'Yeni Ronaldo' olarak lanse edilen Alpaslan Tahsin Galatasaray'ın listesinde! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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'' olarak lanse edilen 'ın listesinde!

'Yeni Ronaldo' olarak lanse edilen Alpaslan Tahsin Galatasaray'ın listesinde!

Yunan ekibi 'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk futbolcu için '' yorumları yapılırken, genç oyuncuyu 'ın da istediği öne sürüldü.

'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli için basını '' yorumunu yaptı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Tahsin'in 'ın da listesinde olduğu iddia edildi.

İtalyan Sportpress24'ün haberine göre PAOK'ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan'ı İtalyanlar 'Yeni Ronaldo' olarak tanımlarken, ilk olarak tarafından keşfedilen genç oyuncu için son dönemde , , ve Inter kulüplerinin bilgi topladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon 'ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yetenekli futbolcu için Galatasaray'ın da ilgisi olduğu ileri sürüldü. Öte yandan genç oyuncunun hedefinin Serie A ya da 'da forma giymek olduğu ifade edildi.


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  1. 15.06.2020
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