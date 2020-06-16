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16 Haziran 2020, Salı
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Sen yalnız değilsin Muslera

Sen yalnız değilsin Muslera

Uruguaylı eldivenin, sakatlığı spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Sosyal medyada ‘geçmiş olsun’ mesajları yağdı.

Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından Futbol Federasyonu, spor kulüpleri ve spor camiasından birçok isim hesaplarından Muslera'ya "geçmiş olsun" dileklerini paylaşarak, destek mesajı verdi. 'den yayımlanan mesajda, " ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKÇE MESAJ ATTI

, ve 'un da aralarında olduğu birçok kulüp 'geçmiş olsun' mesajları paylaşarak, 33 yaşındaki file bekçisinin bir an önce sağlığına kavuşması yönünde temennilerini aktardı. , Türkçe paylaşım yaptı. David De Gea, , Lucas Torreira, Sebastian Coates gibi ünlü isimler durumdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

ALEX MESAJ ATTI

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yıllarca karşı karşıya geldiği , Muslera için ilk paylaşım yapan isimlerden oldu. Ayrıca Alex de Souza da 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. , "Kaleciler için 'yalnız adam' derler. Sen sporculuğunla, centilmenliğinle hep milyonlara sevdirdin kendini, hiç yalnız kalmadın. Geçmiş olsun" mesajı attı.

  1. 16.6.2020
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