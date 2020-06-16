Sen yalnız değilsin Muslera
Uruguaylı eldivenin, sakatlığı spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Sosyal medyada ‘geçmiş olsun’ mesajları yağdı.
Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından Futbol Federasyonu, spor kulüpleri ve spor camiasından birçok isim sosyal medya hesaplarından Muslera'ya "geçmiş olsun" dileklerini paylaşarak, destek mesajı verdi. TFF'den yayımlanan mesajda, "Fernando Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TÜRKÇE MESAJ ATTI
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu birçok kulüp 'geçmiş olsun' mesajları paylaşarak, 33 yaşındaki file bekçisinin bir an önce sağlığına kavuşması yönünde temennilerini aktardı. Barcelona, Türkçe paylaşım yaptı. David De Gea, Pepe Reina, Lucas Torreira, Sebastian Coates gibi ünlü isimler durumdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.
ALEX MESAJ ATTI
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yıllarca karşı karşıya geldiği Volkan Demirel, Muslera için ilk paylaşım yapan isimlerden oldu. Ayrıca Alex de Souza da 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Tolga Zengin, "Kaleciler için 'yalnız adam' derler. Sen sporculuğunla, centilmenliğinle hep milyonlara sevdirdin kendini, hiç yalnız kalmadın. Geçmiş olsun" mesajı attı.
- 16.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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