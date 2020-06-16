Sen yalnız değilsin Muslera

Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından Futbol Federasyonu, spor kulüpleri ve spor camiasından birçok isim sosyal medya hesaplarından Muslera'ya "geçmiş olsun" dileklerini paylaşarak, destek mesajı verdi. TFF'den yayımlanan mesajda, "Fernando Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKÇE MESAJ ATTI

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu birçok kulüp 'geçmiş olsun' mesajları paylaşarak, 33 yaşındaki file bekçisinin bir an önce sağlığına kavuşması yönünde temennilerini aktardı. Barcelona, Türkçe paylaşım yaptı. David De Gea, Pepe Reina, Lucas Torreira, Sebastian Coates gibi ünlü isimler durumdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

ALEX MESAJ ATTI

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yıllarca karşı karşıya geldiği Volkan Demirel, Muslera için ilk paylaşım yapan isimlerden oldu. Ayrıca Alex de Souza da 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Tolga Zengin, "Kaleciler için 'yalnız adam' derler. Sen sporculuğunla, centilmenliğinle hep milyonlara sevdirdin kendini, hiç yalnız kalmadın. Geçmiş olsun" mesajı attı.