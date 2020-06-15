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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi Kudus'a ilk teklif geldi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, zaman zaman aynı oyuncu için devreye girebiliyor. Bunlardan biri de Danirmarka ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus... Birçok kulübün transfer listesinde bulunan genç futbolcu için ilk teklif geldi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Haziran 2020 Pazartesi 12:08
Güncelleme: 15.06.2020 12:08
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Corona virüsü salgını sonrası mali durumları olumsuz etkilenen Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde genç ve potansiyel vadeden isimlere yöneldi.
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İki ezeli rakip zaman zaman aynı oyuncu için girişimlerde bulunuyor. Bunlardan biri de Danirmarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland'da forma giyen Ganalı futbolcu Mohammed Kudus...
Birçok Avrupa kulübünün de transfer listesine giren Kudus'ta yeni bir gelişme yaşandı. İşte o gelişmenin detayları...
Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre oyuncuyla yakından ilgilenen kulüplerden biri olan Rennes, ilk teklifini iletti.
Oyuncunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 2.7 milyon Euro olduğunun hatırlatıldığı haberde, bu rakamın Rennes'in transferi gerçekleştirmesini kolaylaştıracağı ifade edildi.