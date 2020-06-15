Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi Kudus'a ilk teklif geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, zaman zaman aynı oyuncu için devreye girebiliyor. Bunlardan biri de Danirmarka ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus... Birçok kulübün transfer listesinde bulunan genç futbolcu için ilk teklif geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)