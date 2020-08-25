TFF Süper Lig'de gelecek sezon maçların seyircili oynatılmasına karar verdi! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Süper Lig Maçlar seyircili oynanacak mı? Resmen açıklandı

'de gelecek sezon maçların seyircili oynatılmasına karar verdi!

TFF Süper Lig'de gelecek sezon maçların seyircili oynatılmasına karar verdi!

Son dakika haberi... Yönetim Kurulu, düzenlediği toplantı sonrası 'de gelecek sezon sınırlı sayıda seyirciyle maçların oynatılmasına karar verdi.

(), ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından kritik bir karar açıkladı. Riva'da yapılan toplantının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapılırken, bu açıklamada ekim ayı itibarıyla futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağı belirtildi. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak seyirci alınacağı kaydedilirken, stadyumun yüzde 30'u kapasitesinde seyirci alımı yapılacak ve tüm seyircilerin sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.

Yeni sezonda futbol maçları seyircili

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye , Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir. Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek."

TFF'den seyirci kararı

B TAKIMLAR LİGİ DE KURULUYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel statüde düzenlenecek ve takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak.

Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek.

Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek.

B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detaylar daha sonra ilan edilecek.

Levent Tüzemen: Maçların seyircili oynanması doğru karar

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 18:26
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